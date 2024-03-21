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12:26, 21 марта 2024Мир

Политолог высказался о милитаризации экономик НАТО

Политолог Леви усомнился в милитаризации экономик стран НАТО

Фото: Heiko Junge / NTB / Reuters

Милитаризация НАТО на данный момент возможна только в ключе увеличения вложений в оборонную индустрию и росту закупок вооружений у США, рассказал в разговоре с «Лентой.ру» политолог Дмитрий Леви. Он подчеркнул, что о милитаризации экономик стран альянса речи на текущем этапе не идет.

«Справедливым будет заметить, что страны НАТО переосмыслили необходимость финансирования оборонных индустрий. Но это произошло еще давно, когда во время своего президентства в США Дональд Трамп говорил о том, что ставит под вопрос систему финансирования альянса. Это был первый сигнал, который заставил европейцев задуматься», — сказал политолог.

Сейчас, по его словам, страны думают над тем, чтобы увеличивать вложения в оборонную индустрию. Но это означает не милитаризацию экономики, а закупку вооружений у США, поскольку европейские государства сами производят не так много.

«Речь идет об увеличении объемов трат, о создании запасов. Но ни в коем случае не о "военных рельсах"», — подчеркнул Леви.

Ранее глава Министерства иностранных дел (МИД) Латвии Кришьянис Кариньш заявил о готовности стран НАТО встать на военные рельсы. Он добавил, что с начала украинского конфликта страны военного блока значительно нарастили инвестиции в оборонную сферу.

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