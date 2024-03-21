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08:44, 21 марта 2024Россия

Обстрел ВСУ повредил две жилые многоэтажки в Белгороде

Shot: обстрел ВСУ повредил два жилых многоэтажных дома в Белгороде

Обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) повредил в Белгороде два жилых многоэтажных дома. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его информации, повреждения также получила «Белгород Арена». Очевидцы рассказали, что обломком одного из снарядов, выпущенного по приграничному российскому региону, ранило мужчину, который гулял с собакой во дворе. Россиянин серьезно не пострадал. Информация о других пострадавших уточняется.

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Утром в четверг, 21 марта, в Белгороде и Белгородском районе объявили сигнал ракетной опасности — он продлился около 20 минут.

Впоследствии Минобороны сообщило, что над регионом перехватили десять снарядов чешской реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Их уничтожили с помощью средств противовоздушной обороны (ПВО).

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      Анастасия Шейкина
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