Обстрел ВСУ повредил две жилые многоэтажки в Белгороде

Shot: обстрел ВСУ повредил два жилых многоэтажных дома в Белгороде

Обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) повредил в Белгороде два жилых многоэтажных дома. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его информации, повреждения также получила «Белгород Арена». Очевидцы рассказали, что обломком одного из снарядов, выпущенного по приграничному российскому региону, ранило мужчину, который гулял с собакой во дворе. Россиянин серьезно не пострадал. Информация о других пострадавших уточняется.

Утром в четверг, 21 марта, в Белгороде и Белгородском районе объявили сигнал ракетной опасности — он продлился около 20 минут.

Впоследствии Минобороны сообщило, что над регионом перехватили десять снарядов чешской реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Их уничтожили с помощью средств противовоздушной обороны (ПВО).