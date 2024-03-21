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08:08, 21 марта 2024Россия

В Белгороде объявили ракетную опасность

Губернатор Гладков предупредил о ракетной опасности в Белгороде

Фото: Stringer/NEWS.ru/Global Look Press

В Белгороде и Белгородском районе объявили угрозу ракетного удара. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал губернатор.

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Днем ранее, 20 марта, в Белгороде один раз объявляли ракетную опасность. Сирена звучала около 40 минут. Тогда в Минобороны уточняли, что над регионом сбили 13 снарядов чешской реактивной системы залпового огня Vampire.

Президент России Владимир Путин, комментируя участившиеся удары Вооруженных сил Украины по Белгородской области, выразил жителям слова благодарности и поблагодарил за проявленное мужество. Власти будут работать над повышением безопасности жителей приграничных регионов, заверил он.

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      Анастасия Шейкина
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