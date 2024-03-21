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13:35, 21 марта 2024Силовые структуры

Обвиняемого в расправе над 31 пожилой россиянкой приговорили к пожизненному

Обвиняемому в убийстве 31 пенсионерки жителю Казани дали пожизненный срок

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Верховный суд Татарстана приговорил к пожизненному сроку жителя Казани Радика Тагирова, признав его виновным в расправах над 31 пенсионеркой в нескольких регионах России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента.

По решению судьи, первые десять лет подсудимый будет отбывать наказание в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии особого режима.

В конце февраля прокурор запросил для Тагирова пожизненное заключение с отбыванием наказания в колонии особого режима. Во время последнего слова мужчина отказался признавать свою вину и заявил о давлении следствия.

Тагиров совершал свои преступления с марта 2011 года по октябрь 2012-го, выслеживая одиноких женщин пожилого возраста и попадая к ним домой под разными предлогами. Всего мужчине было предъявлено обвинение в 31 расправе, трех покушениях и двух разбоях. Злоумышленника прозвали «поволжским маньяком», так как чаще всего он орудовал в районах Поволжья и Урала.

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      Олеся Мицкевич
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