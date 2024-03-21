Песков предупредил о последствиях отправки иностранных военных на Украину

Песков: последствия отправки военных на Украину могут быть непоправимыми

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил о последствиях отправки иностранных военных на Украину. Он отметил, что они могут быть непоправимыми. Его слова приводит ТАСС.

«Отправление каких-то иностранных воинских контингентов на Украину чревато очень негативными, вплоть до непоправимых, последствиями», — заявил Песков.

Он также подчеркнул, что на данный момент нет точной информации по вопросу отправки военной миссии Европейского союза (ЕС) на Украину.

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что Москве известно о планах отправить на Украину две тысячи французских военных.

Ранее Песков в ответ на вопрос, будет ли отправка французских войск фактическим началом войны между Россией и Францией, призвал вспомнить слова российского президента Владимира Путина.