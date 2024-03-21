Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:33, 21 марта 2024Мир

Песков предупредил о последствиях отправки иностранных военных на Украину

Песков: последствия отправки военных на Украину могут быть непоправимыми

Фото: Alina Smutko / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил о последствиях отправки иностранных военных на Украину. Он отметил, что они могут быть непоправимыми. Его слова приводит ТАСС.

«Отправление каких-то иностранных воинских контингентов на Украину чревато очень негативными, вплоть до непоправимых, последствиями», — заявил Песков.

Он также подчеркнул, что на данный момент нет точной информации по вопросу отправки военной миссии Европейского союза (ЕС) на Украину.

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что Москве известно о планах отправить на Украину две тысячи французских военных.

Ранее Песков в ответ на вопрос, будет ли отправка французских войск фактическим началом войны между Россией и Францией, призвал вспомнить слова российского президента Владимира Путина.

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      «Цели удара достигнуты». Российские войска обстреляли «Кинжалами» центры принятия решений ВСУ и базы наемников

      Глава столицы российского региона объявил об отставке

      В России поддержали полную отмену порога беспошлинной торговли

      Хуснуллин назвал необходимый размер ставки по ипотеке

      В Петербурге подростки заманили 11-летнего мальчика и избили до сотрясения мозга

      В Европе допустили отмену беспошлинного ввоза товаров с Украины

      Одна европейская страна объявила о победе над ростом цен

      Врач высказался о возможности спрогнозировать инфаркт

      Раскрыта стоимость встречи с Дмитрием Нагиевым

      Премьер Эстонии заявила о своем политическом суициде

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше