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20:14, 21 марта 2024Интернет и СМИ

Популярный блогер раскрыл отношение к россиянам в Европе

Блогер Жидковский заявил, что в Европе нет негативного отношения к россиянам

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Популярный блогер Алексей Жидковский заявил, что во время путешествия по Европе не заметил негативного отношения к россиянам. Об этом он рассказал в беседе с проектом «Слово», видео вышло на YouTube.

«Я был в Париже, я был в Греции, в Испании. Никакого негатива [к россиянам] нигде нет. Все абсолютно везде радушно тебя встречают», — сказал Жидковский.

Ранее отношение к россиянам в европейских странах раскрыла известная телеведущая Анфиса Чехова, побывавшая в Монако и Париже. Она заверила, что в Европе ни разу не сталкивалась с дискриминацией из-за своего происхождения.

Стендап-комик Павел Дедищев также рассказал, что во время поездки в США не заметил негативного отношения к себе из-за гражданства. По словам комика, многие американцы заверяли, что хорошо относятся к россиянам.

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      Маргарита Щигарева
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