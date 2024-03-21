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10:13, 21 марта 2024Мир

Посол рассказал о попытках США жестко контролировать торговлю России и Турции

Посол Ерхов: США пытаются поставить под жесткий контроль торговлю РФ и Турции

Фото: Andres Stapff / Reuters

Посол России в Турции Ерхов Алексей рассказал, что США пытаются поставить под жесткий контроль российско-турецкую торговлю. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что Соединенные Штаты договорились с Турцией о новой схеме работы по антироссийским санкциям. Вашингтон должен будет уведомлять Анкару о желании ввести ограничения в отношении турецких компаний, которые, по мнению США, причастны к обходу санкций против России.

«Американцы всеми силами пытаются чинить препоны российско-турецкой торговле, поставить ее по возможности под свой жесткий контроль», — отметил посол.

Ранее посол Ерхов рассказал о проблемах с платежными переводами между Россией и Турцией. По его словам, это является препятствием для российских компаний в некоторых секторах экономики.

Затем в Турции рассказали о сохранении проблемы с платежами из России. Представитель банковского сектора страны заявил, что Анкара не может продвинуться в решении этой проблемы из-за страха перед американскими санкциями.

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      Лина Пивоварова
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