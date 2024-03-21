Эстония решила не лишать россиян права голоса

Правительство Эстонии не поддержало идею лишить россиян права голоса на выборах

Правительство Эстонии не поддержало идею лишить россиян и белорусов права участвовать в местных выборах. Об этом сообщает портал национального гостелерадио ERR.

Уточняется, что соответствующий законопроект был инициирован парламентской фракцией Isamaa. Согласно документу, право голоса на муниципальных выборах имели бы только те граждане третьих стран, с которыми Таллин заключил двусторонние договоры, а также у которых имеется долгосрочный или постоянный вид на жительство.

Ранее данную инициативу не поддержали Министерство юстиции и МВД республики. В Минюсте сообщили, что проект не соразмерен поставленной цели.

Против лишения россиян избирательного права также выступила эстонская оппозиция. Вице-председатель Центристской партии Яан Тоотс указал, что такое решение было бы неразумным, так как это «ничего не даст, а только накрутит эмоции».