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12:32, 21 марта 2024Наука и техника

Россия приступила к работе по стратегической подлодке пятого поколения

Вильнит: ЦКБ МТ «Рубин» разрабатывает стратегическую подлодку пятого поколения
Игорь Вильнит. Архивное фото

Игорь Вильнит. Архивное фото. Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

В России ведется работа по проектированию атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения (АРПКСН) пятого поколения, заявил в кулуарах расширенного заседания Ученого совета Крыловского государственного научного центра (КГНЦ) гендиректор Центрального конструкторского бюро морской техники (ЦКБ МТ) «Рубин» Игорь Вильнит. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы приступили к работе по стратегической лодке пятого поколения», — сказал конструктор.

По его словам, изделие будет лучше, чем ранее анонсированная подлодка «Арктур». Гендиректор отметил важность сотрудничества КГНЦ и ЦКБ МТ, а также своевременное начало проектирования новых кораблей.

Концепт-проект ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Арктур», который должен получить беспилотники, был представлен «Рубином» на форуме «Армия-2022».

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      Иван Потапов
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