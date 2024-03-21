Россия приступила к работе по стратегической подлодке пятого поколения

Вильнит: ЦКБ МТ «Рубин» разрабатывает стратегическую подлодку пятого поколения

В России ведется работа по проектированию атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения (АРПКСН) пятого поколения, заявил в кулуарах расширенного заседания Ученого совета Крыловского государственного научного центра (КГНЦ) гендиректор Центрального конструкторского бюро морской техники (ЦКБ МТ) «Рубин» Игорь Вильнит. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы приступили к работе по стратегической лодке пятого поколения», — сказал конструктор.

По его словам, изделие будет лучше, чем ранее анонсированная подлодка «Арктур». Гендиректор отметил важность сотрудничества КГНЦ и ЦКБ МТ, а также своевременное начало проектирования новых кораблей.

Концепт-проект ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Арктур», который должен получить беспилотники, был представлен «Рубином» на форуме «Армия-2022».