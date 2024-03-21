Россиянам перечислили продукты для сохранения молодости кожи

Диетолог Редина назвала перец и красные яблоки продуктами для молодости кожи

От рациона питания зависит общее состояние здоровья, а также молодость и красота кожи, убеждена диетолог Ольга Редина. Продукты для предотвращения старения она перечислила в беседе с «Вечерней Москвой».

Первым типом продуктов для сохранения молодости кожи Редина назвала еду с высоким содержанием антиоксидантов. По словам диетолога, они способны уменьшать воспаление и предотвращать вредные для организма реакции. В большом количестве антиоксиданты содержатся в продуктах, богатых жирными кислотами омега-3, уточнила диетолог, — в орехах, рыбе и авокадо.

Еще одним видом антиоксидантов являются витамины С и Е, продолжила Редина. По ее словам, их можно получить из овощей и фруктов. «Особенно полезно включить в рацион томаты, красный перец, брокколи, шпинат, апельсины, красные яблоки», — считает диетолог.

Редина отметила, что кроме антиоксидантов диета для поддержания молодости должна содержать белок, так как он является строительным материалом для клеток. Больше всего этого вещества в мясе, яйцах и бобовых, говорит специалист. В заключение она добавила, что для поддержания молодости кожи нужно приучить себя пить много жидкости, чтобы не допускать обезвоживания.

Ранее эндокринолог Наталья Лазуренко рассказала, что продукты с омега-3 помогают снизить риск развития деменции и болезни Альцгеймера. Также эти продукты уменьшают вероятность появления диабета, считает врач.