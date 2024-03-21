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09:20, 21 марта 2024Силовые структуры

Россиянин получил 7 лет за совершенную 20 лет назад расправу и был отпущен

Под Мурманском вынесли приговор россиянину, убившему мужчину в 2004 году

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Мурманской области суд приговорил к семи годам лишения свободы 45-летнего местного жителя, расправившегося с мужчиной 20 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Он освобожден от наказания в связи с истечением срока давности.

По данным следствия, в феврале 2004 года двое товарищей в Коле поссорились с малознакомым мужчиной. Они избили его ногами и руками по телу. Потерпевший не выжил. Тогда задержать фигурантов по горячим следам не удалось.

«Уголовное преследование одного из соучастников прекращено в суде по нереабилитирующим основаниям», — отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в Иркутской области суд рассмотрит дело мужчины, расправившегося с 51-летней сожительницей и ее 28-летней дочерью.

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      Екатерина Кашурникова
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