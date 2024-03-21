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04:05, 21 марта 2024Путешествия

Россиянка описала Абхазию фразой «не для тех, кто любит сервис на пять баллов»

Фото: «Лента.ру»

Россиянка побывала в Абхазии и рассказала, какие впечатления у нее оставила поездка. Своим мнением она поделилась с порталом «Тонкости туризма».

«Это страна не для тех, кто любит сервис на пять баллов», — такой фразой описала она этот курорт. Однако, по мнению путешественницы, в Абхазию нужно ехать за живописной природой и уединением.

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Автор отзыва отметила, что ее впечатлили озеро Рица, где открываются красивые виды, и подвесной мост у Голубого озера. Другая популярная достопримечательность — дача Иосифа Сталина — понравилась туристке меньше. «Не особо интересно, от всего внутри веет стариной и плесенью, но это все-таки история и один раз посетить можно», — заключила она.

Абхазия вошла в топ бюджетных направлений для пляжного отдыха летом. Дешевые туры также ожидаются в Таиланд, Египет и ОАЭ.

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      Мария Борисова
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