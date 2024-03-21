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12:36, 21 марта 2024Забота о себе

Россиянкам назвали способы сохранить молодость лица без уколов красоты

Фото: DuxX / Shutterstock / Fotodom

Аппаратная косметология — подходящий вариант сохранить молодость лица без уколов красоты, рассказала дерматовенеролог-косметолог, пластический хирург, главный врач клиники «Юмед» Юлия Масловская. Альтернативу уколам ботокса она назвала россиянам в комментарии «Ленте.ру».

По словам Масловской, добиться эффекта омоложения можно и без радикальных мер в виде пластической хирургии — например, с помощью аппаратной косметологии. Эта методика, в отличие от филлеров, не перегружает лицо и подходит даже пациентам с аллергией на инъекционные процедуры.

Аппараты делают кожу подтянутой, так что эффект лифтинга пациенту обеспечен. Если вы боитесь игл или уколов, на помощь придет SMAS-лифтинг

Юлия Масловскаяпластический хирург, косметолог

Врач объяснила, что SMAS-лифтинг — это сфокусированный ультразвук, предназначенный для нехирургической подтяжки кожи. Эта методика позволяет подтянуть овал лица, убрать второй подбородок, улучшить тургор кожи, сузить поры, снять отечность.

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Еще один достаточно популярный метод сохранения молодости — фотоомоложение, продолжила собеседница «Ленты.ру». Эта аппаратная процедура положительно воздействует на тонус кожи, сужает поры, убирает сосуды и пигментные пятна. «Один из первых признаков старения — это появление сосудистых звездочек и пигментных пятен. Ни одна инъекционная методика с ними не борется, она не способна выровнять тон лица», — отметила Масловская.

Ранее косметолог Яна Анточи рассказала о необратимом вреде, к которому могут привести стремление сэкономить на посещении косметологических кабинетов и покупка растворов для инъекций на маркетплейсах. По ее словам, у человека может возникнуть резкая аллергическая реакция на препарат.

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      Вера Владзиевская
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