Россиянкам назвали способы сохранить молодость лица без уколов красоты

Аппаратная косметология — подходящий вариант сохранить молодость лица без уколов красоты, рассказала дерматовенеролог-косметолог, пластический хирург, главный врач клиники «Юмед» Юлия Масловская. Альтернативу уколам ботокса она назвала россиянам в комментарии «Ленте.ру».

По словам Масловской, добиться эффекта омоложения можно и без радикальных мер в виде пластической хирургии — например, с помощью аппаратной косметологии. Эта методика, в отличие от филлеров, не перегружает лицо и подходит даже пациентам с аллергией на инъекционные процедуры.

Аппараты делают кожу подтянутой, так что эффект лифтинга пациенту обеспечен. Если вы боитесь игл или уколов, на помощь придет SMAS-лифтинг Юлия Масловская пластический хирург, косметолог

Врач объяснила, что SMAS-лифтинг — это сфокусированный ультразвук, предназначенный для нехирургической подтяжки кожи. Эта методика позволяет подтянуть овал лица, убрать второй подбородок, улучшить тургор кожи, сузить поры, снять отечность.

Еще один достаточно популярный метод сохранения молодости — фотоомоложение, продолжила собеседница «Ленты.ру». Эта аппаратная процедура положительно воздействует на тонус кожи, сужает поры, убирает сосуды и пигментные пятна. «Один из первых признаков старения — это появление сосудистых звездочек и пигментных пятен. Ни одна инъекционная методика с ними не борется, она не способна выровнять тон лица», — отметила Масловская.

Ранее косметолог Яна Анточи рассказала о необратимом вреде, к которому могут привести стремление сэкономить на посещении косметологических кабинетов и покупка растворов для инъекций на маркетплейсах. По ее словам, у человека может возникнуть резкая аллергическая реакция на препарат.