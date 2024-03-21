Россиянкам раскрыли удачные сочетания с самым модным цветом года

«Известия»: модный в 2024 году персиковый оттенок хорошо сочетается с серым

Заместитель декана Государственного университета просвещения Лада Монахова раскрыла россиянкам удачные сочетания с самым модным цветом года. Соответствующий материал публикуют «Известия».

Эксперт напомнила, что Институт цвета Pantone назвал главным оттенком текущего года персиковый пушок (peach fuzz). Специалистка подчеркнула, что он является универсальным и гармонично сочетается с другими цветами.

«Оттенок хорошо сочетается с нейтральными цветами — белым, серым и бежевым, в любом сочетании создавая нежный и элегантный образ. При этом к персиковому цвету в одежде идеально подойдет белая обувь. Персиковый пушок выглядит стильно и насыщенно в контрастных сочетаниях с яркими цветами — темно-синим, бордовым или темно-зеленым», — пояснила Монахова.

Помимо этого, собеседница издания посоветовала составлять образы, добавляя к peach fuzz фиолетовый, баклажановый, голубой, лавандовый или синий. «Но не стоит сочетать персиковый пушок с черным или алым», — уточнила она.

Вдобавок, по словам Монаховой, популярными станут монохромные наряды, например, с рубашкой, брюками и пиджаком. «Цвет 2024 года будет празднично смотреться в сочетании с металлическими оттенками. Золотой и медный добавят образу роскоши, особенно если вы найдете крупные фрагменты: обувь или сумку в цвете розовое золото», — подытожила она.

Ранее в марте стилист Анна Скороходова назвала россиянкам самые модные цвета в одежде в 2024 году. По словам специалистки, в нынешнем году актуальной будет одежда нежно-голубого оттенка, который способен заменить классический белый.