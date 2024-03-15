Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:41, 15 марта 2024Ценности

Россиянкам назвали самые модные цвета в одежде в 2024 году

Стилист Скороходова назвала голубой и лавандовый цвета самыми модными в 2024-м

Фото: Unsplash

Стилист Анна Скороходова назвала россиянкам самые модные цвета в одежде в 2024 году. Соответствующий материал публикует «Москва 24».

По словам специалистки, в нынешнем году актуальной будет одежда нежно-голубого оттенка, который способен заменить классический белый. Помимо этого, популярными станут вещи в лавандовых тонах, которые можно использовать не только как базовые, но и как акцентные.

«То есть мы можем смело надеть костюм в лавандовом оттенке. И это будет смотреться свежо, по-весенне-летнему. Либо просто подобрать лавандовую сумку, шарф или сапоги», — уточнила эксперт.

Материалы по теме:
Околофутболка. Как короткие топы стали символом сексуальной свободы и покорили мужчин?
Околофутболка.Как короткие топы стали символом сексуальной свободы и покорили мужчин?
26 августа 2021
Голый прием. Мужчины в платьях и женщины топлес: как прошли Недели моды в Милане и Париже
Голый прием.Мужчины в платьях и женщины топлес: как прошли Недели моды в Милане и Париже
6 октября 2021

Кроме того, Скороходова обратила внимание на зеленые оттенки, в том числе травянистый и фисташковый. Вдобавок она внесла в список цвет меда с молоком или разбавленный желтый, коричневый и вишневый.

Вишневый и бордо тоже будут актуальны в этом году. Можно создать образ, который целиком состоит из одного из этих цветов, или сочетать их с кожей, которая сегодня на пике популярности

Анна Скороходова стилист

В заключение стилистка призвала носить вещи в цвете металлик и интегрировать его в формат сумки или обуви. «Самым смелым можно собрать образ полностью в серебряном оттенке. Но он яркий, эпатажный и больше подойдет для торжественного мероприятия, а не для повседневного ношения», — подытожила Скороходова.

Ранее в марте россиянкам перечислили прически, которые визуально старят. В первую очередь специалистка отметила, что зрительно лишние годы добавляют длинные волосы без укладки.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин прокомментировал удары ВСУ по мирным городам и селам России перед выборами

      В Петербурге нашли уникальное место

      Жена вооружилась бревном и спасла мужа от наполовину проглотившего его крокодила

      Норвегия отправила на Украину средства для защиты от ядерных угроз

      На Украине раскрыли поставленный США ультиматум для передачи военной помощи

      Телохранитель раскрыл пугающую причину не оставлять шторы открытыми в отеле

      Обнаружены последствия курения для клеток

      Путин назвал число атаковавших Белгородскую и Курскую область диверсантов

      Недовольный приговором суда россиянин выстрелил в сбившего его сына водителя

      Путин назвал процент сбиваемых над Россией ракет и снарядов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше