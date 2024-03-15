Россиянкам назвали самые модные цвета в одежде в 2024 году

Стилист Скороходова назвала голубой и лавандовый цвета самыми модными в 2024-м

Стилист Анна Скороходова назвала россиянкам самые модные цвета в одежде в 2024 году. Соответствующий материал публикует «Москва 24».

По словам специалистки, в нынешнем году актуальной будет одежда нежно-голубого оттенка, который способен заменить классический белый. Помимо этого, популярными станут вещи в лавандовых тонах, которые можно использовать не только как базовые, но и как акцентные.

«То есть мы можем смело надеть костюм в лавандовом оттенке. И это будет смотреться свежо, по-весенне-летнему. Либо просто подобрать лавандовую сумку, шарф или сапоги», — уточнила эксперт.

Кроме того, Скороходова обратила внимание на зеленые оттенки, в том числе травянистый и фисташковый. Вдобавок она внесла в список цвет меда с молоком или разбавленный желтый, коричневый и вишневый.

Вишневый и бордо тоже будут актуальны в этом году. Можно создать образ, который целиком состоит из одного из этих цветов, или сочетать их с кожей, которая сегодня на пике популярности Анна Скороходова стилист

В заключение стилистка призвала носить вещи в цвете металлик и интегрировать его в формат сумки или обуви. «Самым смелым можно собрать образ полностью в серебряном оттенке. Но он яркий, эпатажный и больше подойдет для торжественного мероприятия, а не для повседневного ношения», — подытожила Скороходова.

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