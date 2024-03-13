Россиянкам перечислили визуально старящие прически

Стилист Анна Скороходова: стрижка боб старит женщин из-за отсутствия легкости

Стилист Анна Скороходова перечислила россиянкам прически, которые визуально старят. Соответствующий комментарий приводит «Москва 24».

В первую очередь специалистка отметила, что зрительно лишние годы добавляют длинные волосы без укладки. «Особенно если нет никакой стрижки и локоны просто свиваются как они есть. Длинные волосы требуют правильного ухода. Поэтому, если вы их носите, обязательно сделайте какую-нибудь модельную стрижку, например, каскад. Если это просто неуложенные пряди, то впечатление может быть неухоженное», — пояснила она.

По словам эксперта, женщинам старше 40 лет стоит с осторожностью относиться к стрижке боб с подстриженными по одной линии ниже уха и выше плеч волосами. «В ней отсутствует женственность, нежность, легкость. И при этом она не моделирует особенности внешности. Такая стрижка зачастую, наоборот, подчеркивает какие-то недостатки формы лица. Эта прическа может прибавить лет пять», — уточнила она.

Кроме того, Скороходова призвала отказаться от густой прямой челки. «Она упрощает любой образ, добавляет наивности. Даже самую идеальную форму лица можно испортить с помощью этой стрижки», — заявила стилистка.

Прическами, которые будут смотреться удачно, собеседница издания назвала каскад и каре. В заключение Скороходова посоветовала обратить внимание на светлые оттенки окрашивания.

В феврале россиянкам назвали самые модные окрашивания волос в 2024 году. По словам парикмахера Лилии Левиной, в моде окажется так называемый рельефный бразильский блонд. В данном случае волосы остаются темнее у корней и светлее по длине, пояснила она.