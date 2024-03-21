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07:39, 21 марта 2024Экономика

Российские пивовары потребовали миллиарды рублей за ушедшие западные бренды

«Ъ»: «Балтика» потребовала от Carlsberg компенсации убытков в 84,1 млрд рублей

Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Российская «Балтика», вторая крупнейшая пивоваренная компания страны, подала иск к датской Carlsberg. Об этом со ссылкой на юристов сообщает «Коммерсантъ».

В Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области пивовары потребовали от бывших партнеров компенсации убытков в размере 6,24 млрд датских крон (84,1 миллиарда рублей по курсу российского Центробанка).

После передачи долей в «Балтике», которыми владели структуры Carlsberg, в управление Росимущества, датская компания расторгла лицензии на международные и региональные бренды, как Seth & Riley’s Garage, Holsten, Kronenbourg, Tuborg, Carlsberg и Grimbergen. В ответ «Балтика» потребовала признать отказ от соглашения на марки недействительным и обвинила Carlsberg в «недружественных и противоправных действиях».

По мнению партнера коллегии адвокатов Pen & Paper Сергея Учителя, причиной убытков могли стать одобренные иностранными учредителями сделки, например выплата дивидендов в условиях сложной экономической ситуации. Также к потере денег могли привести ограничение выпуска напитков под брендами Carlsberg и уход западных брендов из страны, добавила гендиректор «Онлайн Патент» Алина Акиншина. Давление на иностранных учредителей может быть стратегическим ходом в условиях возможной конфискации российских активов за рубежом, считает управляющий партнер Skif Consulting Дмитрий Демиденко.

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Carlsberg объявила об уходе с российского рынка в марте 2022-го. Перед этим компания остановила производство в России и заморозила новые инвестиции. За последующие шесть месяцев года чистый убыток Carlsberg составил 630 миллионов долларов.

В июле 2023 года президент России Владимир Путин распорядился передать иностранные доли компании под управление государства. В Carlsberg в ответ дали на урегулирование ситуации срок до середины весны 2024 года, пригрозив в противном случае обратиться в международный третейский суд.

По итогам 2023 года чистый убыток Carlsberg вырос почти в 40 раз, до 43,19 доллара на акцию, составив около 5,9 миллиарда долларов, следует из финансовой отчетности, опубликованной одним из ведущих мировых производителей пива.

В октябре 2023 года Carlsberg объявил о расторжении лицензионных соглашений с «Балтикой» и запретил ей продавать пиво принадлежащих группе брендов. Права на бренды передали другим производителям из СНГ. Полный запрет на реализацию должен был вступить в силу с 1 апреля 2024 года. Однако 24 января арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал недействительной сделку о передаче лицензии на продукцию и бренды «Балтика» компании Karlsberg Kazakhstan. Таким образом, Carlsberg лишился права на использование брендов «Балтики» не только в Казахстане, но и в Узбекистане, Кыргызстане, Украине, Таджикистане, Монголии и Туркменистане.

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      Вячеслав Агапов
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