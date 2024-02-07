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12:29, 7 февраля 2024Экономика

Ушедшая из России Carlsberg отчиталась о многомиллиардных убытках

Убытки Carlsberg выросли в 2023 году до $ 5,9 млрд

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Чистый убыток Carlsberg по итогам 2023 года вырос почти в 40 раз, до 43,19 доллара на акцию, составив около 5,9 миллиарда долларов, следует из финансовой отчетности, опубликованной одним из ведущих мировых производителей пива.

В датской группе компаний такой финансовый результат объяснили, в частности, деконсолидацией своего российского бизнеса. Речь идет о накопленных убытках от пересчета валюты и хеджирования за период с 2004 по 2023 год в размере 41,5 миллиарда датских крон и обесценения на сумму около семи миллиардов. При этом годовому общему собранию акционеров Carlsberg предложат одобрить выплату дивидендов в размере 27 крон на акцию, что соответствует общей сумме дивидендов в размере 3,6 миллиарда единиц датской валюты.

Об уходе с российского рынка компания объявила в марте 2022-го. Незадолго до этого было приостановлено производство в России и заморожены новые инвестиции. Уже в первые шесть месяцев года чистый убыток Carlsberg составил из-за этого 630 миллионов долларов.

В июле 2023 года по указу президента России Владимира Путина иностранные доли компании принадлежащей датчанам компании «Балтика» были переданы под управление государства. В Carlsberg в ответ дали на урегулирование ситуации срок до середины весны 2024 года, пригрозив в противном случае обратиться в международный третейский суд.

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      Дмитрий Воронин
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