Carlsberg оценил потери после ухода из России

Чистый убыток Carlsberg после ухода из России в первом полугодии составил $630 млн

Датская пивоваренная компания Carlsberg (бренды Carlsberg, Kronenbourg, Holsten, Tuborg, владелец заводов «Балтика») оценила потери после ухода из России. В отчете за первое полугодие говорится, что чистый убыток составил 630 миллионов долларов.

При этом продажи пива выросли до 35,4 миллиарда крон за шесть месяцев, за аналогичный период прошлого года они составили 28,7 миллиарда крон (4,84 миллиарда и 3,93 миллиарда долларов соответственно). Прибыль Carlsberg по этой статье составила почти 4 миллиарда крон (550 миллионов).

Об уходе с российского рынка компания объявила в марте 2022-го. Незадолго до этого было приостановлено производство в России, заморожены новые инвестиции и прекращен экспорт российским пивоваренным заводам. В конце апреля стало известно, что возможным покупателем пивоваренной компании «Балтика» может стать подконтрольный турецкой Anadolu Efes AB InBev Efes.