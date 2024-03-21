Сборная Грузии по футболу вышла в финал квалификации Евро-2024

Сборная Грузии по футболу обыграла Люксембург и вышла в финал квалификации Евро

Сборная Грузии по футболу обыграла Люксембург в полуфинале квалификации чемпионата Европы-2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 21 марта, и завершилась со счетом 2:0 в пользу грузинской команды. В составе победителей дублем отметился Буду Зивзивадзе.

Грузинская сборная вышла в финал квалификации. За путевку в финальную часть Евро, где Грузия никогда не играла, команда поборется с победителем пары Греция — Казахстан.

Российские футбольные клубы и сборные не принимают участия в международных турнирах по решению Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций.