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22:31, 21 марта 2024Спорт

Сборная Грузии по футболу вышла в финал квалификации Евро-2024

Сборная Грузии по футболу обыграла Люксембург и вышла в финал квалификации Евро

Фото: IMAGO/Joaquim Ferreira / Global Look Press

Сборная Грузии по футболу обыграла Люксембург в полуфинале квалификации чемпионата Европы-2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 21 марта, и завершилась со счетом 2:0 в пользу грузинской команды. В составе победителей дублем отметился Буду Зивзивадзе.

Грузинская сборная вышла в финал квалификации. За путевку в финальную часть Евро, где Грузия никогда не играла, команда поборется с победителем пары ГрецияКазахстан.

Российские футбольные клубы и сборные не принимают участия в международных турнирах по решению Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций.

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      Алексей Гусев
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