Сборной России аннулировали бронзу на ЧМ по скайраннингу из-за МОК

Бронзу сборной России на ЧМ по скайраннингу аннулировали по рекомендациям МОК

Международная федерация скайраннинга (ISF) аннулировала общекомандный результат российской сборной на чемпионате мира. Об этом сообщается на сайте Федерации альпинизма России.

В ISF объяснили, что последовали рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) о недопущении участия в международных соревнованиях команд из России и Белоруссии. Таким образом, завоеванная российской сборной бронза перешла Испании.

При этом индивидуальные достижения россиян остались без изменений. Из пятерых отечественных спортсменов лучший результат показала Анастасия Рубцова, заняв четвертое место. ЧМ проходил с 6 по 10 марта в Италии.

В декабре 2023-го МОК решил допустить россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на Игры-2024 не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.