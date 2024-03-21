Сборной России аннулировали бронзу на ЧМ по скайраннингу из-за МОК
Международная федерация скайраннинга (ISF) аннулировала общекомандный результат российской сборной на чемпионате мира. Об этом сообщается на сайте Федерации альпинизма России.
В ISF объяснили, что последовали рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) о недопущении участия в международных соревнованиях команд из России и Белоруссии. Таким образом, завоеванная российской сборной бронза перешла Испании.
При этом индивидуальные достижения россиян остались без изменений. Из пятерых отечественных спортсменов лучший результат показала Анастасия Рубцова, заняв четвертое место. ЧМ проходил с 6 по 10 марта в Италии.
В декабре 2023-го МОК решил допустить россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на Игры-2024 не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.