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12:45, 21 марта 2024Спорт

Сборной России аннулировали бронзу на ЧМ по скайраннингу из-за МОК

Бронзу сборной России на ЧМ по скайраннингу аннулировали по рекомендациям МОК

Фото: Денис Абрамов / ТАСС

Международная федерация скайраннинга (ISF) аннулировала общекомандный результат российской сборной на чемпионате мира. Об этом сообщается на сайте Федерации альпинизма России.

В ISF объяснили, что последовали рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) о недопущении участия в международных соревнованиях команд из России и Белоруссии. Таким образом, завоеванная российской сборной бронза перешла Испании.

При этом индивидуальные достижения россиян остались без изменений. Из пятерых отечественных спортсменов лучший результат показала Анастасия Рубцова, заняв четвертое место. ЧМ проходил с 6 по 10 марта в Италии.

В декабре 2023-го МОК решил допустить россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на Игры-2024 не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.

ЖЗЛ
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