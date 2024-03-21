Олимпийская чемпионка Щербакова записала видео во время операции на голеностопе

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова записала видео во время операции на голеностопе. Она опубликовала ролик в своем Telegram-канале.

«Самый неожиданный влог в моей жизни или "донт ворри, би хэппи"», — подписала 19-летняя спортсменка видео, на котором лежит на операционном столе. «Закрыли обзор и не разрешают смотреть на мою ногу. Все хорошо. Мне принесли фотографию, рентген. И что там на нем видно? Новую связочку мне сделали? Какая красота!» — рассказала она.

Фигуристку прооперировали 20 марта. Ранее ей также делали операцию на колене, из-за чего она пропустила сезон-2022/2023.

Щербакова — обладательница золота Игр-2022 в личном турнире. Также в ее активе есть по одной победе на личном и командном чемпионатах мира, три победы на чемпионате России и два серебра чемпионата Европы. Она не выступала на соревнованиях с лета 2022 года.

