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15:53, 21 марта 2024Спорт

Щербакова записала видео во время операции

Олимпийская чемпионка Щербакова записала видео во время операции на голеностопе

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова записала видео во время операции на голеностопе. Она опубликовала ролик в своем Telegram-канале.

«Самый неожиданный влог в моей жизни или "донт ворри, би хэппи"», — подписала 19-летняя спортсменка видео, на котором лежит на операционном столе. «Закрыли обзор и не разрешают смотреть на мою ногу. Все хорошо. Мне принесли фотографию, рентген. И что там на нем видно? Новую связочку мне сделали? Какая красота!» — рассказала она.

Фигуристку прооперировали 20 марта. Ранее ей также делали операцию на колене, из-за чего она пропустила сезон-2022/2023.

Щербакова — обладательница золота Игр-2022 в личном турнире. Также в ее активе есть по одной победе на личном и командном чемпионатах мира, три победы на чемпионате России и два серебра чемпионата Европы. Она не выступала на соревнованиях с лета 2022 года.

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      Дарья Коршунова
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