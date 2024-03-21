Собчак высказалась о спорах с мужем

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак заявила, что они с супругом, режиссером Константином Богомоловым любят спорить. Об этом она высказалась в своем Telegram-канале.

Подписчик задал Собчак вопрос, обсуждает ли телеведущая политику с мужем. Она ответила утвердительно и добавила, что иногда на этой почве у них происходят споры. При этом ведущая подчеркнула, что не считает подобное выяснение отношений агрессией.

«Мы любим спорить, мы эмоционально это делаем. И нам это очень нравится», — заключила Собчак.

Ранее журналистка высказалась о постельных сценах с участием мужа. По ее словам, те, кто спрашивает у нее об отношении к эротическим эпизодам с Богомоловым, не понимает их.

Собчак и Богомолов поженились в сентябре 2019 года. Церемония бракосочетания прошла в Грибоедовском ЗАГСе Москвы.