Ученый высказался о последствиях отмены запуска «Союза МС-25» к МКС

Ученый Эйсмонт назвал редкой отмену пусков кораблей в космос к МКС при старте

Отмена полетов космических кораблей на Международную космическую станцию (МКС) при старте происходит крайне редко, утверждает ведущий научный сотрудник Института Космических исследований РАН Натан Эйсмонт. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о последствиях отмены запуска «Союза МС-25» с Байконура.

«С чем связано — здесь целый комплекс всяких причин может быть, но это все догадки. Всю картину сейчас, наверное, и не все видят. Хотя процедура перехода к режиму прекращения операции по запуску автоматическая, она известная. Это, конечно, сейчас будут изучать, что же было ключевой неисправностью, что пошло не так. Это бывает чрезвычайно редко», — сказал ученый.

Специалист отметил, что экстренная отмена запуска доставляет много проблем. Например, приходится сливать топливо и кислород. При этом он отметил, что пока говорить об окончательной отмене полета преждевременно.

Нельзя ожидать, что сейчас разберутся, раз — запустят снова весь процесс и сегодня же будет запуск. Это точечные случаи. Он не отменен, но в ближайшие сутки точно нет Натан Эйсмонт ведущий научный сотрудник Института Космических исследований РАН

21 марта в последний момент отменили запуск космического корабля «Союз МС-25» с тремя космонавтами на борту. На МКС с космодрома Байконур должны были отправиться первая участница космического полета от Белоруссии Марина Василевская, россиянин Олег Новицкий и американка Трейси Дайсон.

В трансляции НАСА сообщили, что проблема связана с двигателями. «Кабель-мачта отошла от ракеты, однако ожидаемого в этот момент включения двигателей не произошло, и автоматическая система отменила пуск», — говорится в трансляции. Следующая попытка запуска состоится не ранее субботы, 23 марта.

