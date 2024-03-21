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12:01, 21 марта 2024Спорт

Стала известна зарплата Головина и Кузяева

L'Equipe: Головин зарабатывает 300 тысяч евро в месяц, Кузяев — 80 тысяч евро
Александр Головин (справа)

Александр Головин (справа). Фото: Panoramic / Globallookpress.com

Раскрыта зарплата российских полузащитников Александра Головина и Далера Кузяева во Франции. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на L'Equipe.

Как стало известно источнику, Головин получает в «Монако» 300 тысяч евро в месяц. Выступающий за «Гавр» Кузяев зарабатывает ежемесячно 80 тысяч евро.

В текущем сезоне 27-летний Головин провел в составе «Монако» 18 матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей и сделал четыре голевых паса. Он перешел в команду в 2018 году за 30 миллионов евро. Его контракт рассчитан до лета 2026-го.

Кузяев в этом сезоне провел в составе «Гавра» 25 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал две результативные передачи. Он перешел во французскую команду 12 июля 2023-го. Соглашение с 31-летним россиянином рассчитано на два года.

ЖЗЛ
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