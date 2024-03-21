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13:36, 21 марта 2024Путешествия

Стала известна судьба попавших в ДТП с фурой в Северной Осетии туристов

Минздрав: попавшим в ДТП в Северной Осетии туристам оказывается медпомощь

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Туристам из Подмосковья, попавшим в ДТП с фурой в Северной Осетии, оказывается вся необходимая медицинская помощь. О судьбе россиян сообщили в Telegram-канале Минздрава республики.

В ведомстве отметили, что в Ирафскую центральную районную больницу были доставлены 11 человек. «После осмотра трое пострадавших с травмами различной степени тяжести были направлены в Республиканскую клиническую больницу, еще один человек переведен в Клиническую больницу скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.

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Также стало известно, что ребенка 2011 года рождения доставили в больницу с сотрясением головного мозга. «По предварительной оценке медиков, угрозы жизням пострадавших нет», — добавили в министерстве.

21 марта пассажирский микроавтобус столкнулся с фурой в Северной Осетии, в результате чего пострадали 11 человек. Авария произошла на въезде в населенный пункт Чикола.

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