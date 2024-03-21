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11:39, 21 марта 2024Россия

В ДТП с микроавтобусом и фурой в российском регионе пострадали 11 человек

В Северной Осетии при столкновении микроавтобуса и фуры пострадали 11 человек

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Северной Осетии пассажирский микроавтобус столкнулся с фурой, в результате чего пострадали 11 человек. Об этом сообщил источник ТАСС в оперативных службах.

Там уточнили, что авария произошла на въезде в населенный пункт Чикола. В автобусе находились 16 человек, 11 из них госпитализировали с различными травмами. Подробности об их состоянии не приводятся.

Ранее, в феврале, в Псковской области в аварии с детским автобусом пострадали 17 человек, среди которых 13 несовершеннолетних. Дети ехали в областной центр на экскурсию.

Тогда же в Воронежской области опрокинулся в кювет автобус, следовавший из Донецка в Москву. Авария произошла на федеральной трассе М-4 «Дон» в Новоусманском районе, пострадали шесть человек.

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      Анастасия Шейкина
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