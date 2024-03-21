Стало известно о похищении украинцев военкоматами для отправки под Крынки

Барбашов: украинские военкоматы похищают мужчин для отправки под Крынки

Украинские военкоматы похищают мужчин в Херсоне, Николаеве и Одессе, а затем отправляют их под Крынки. Об этом заявил депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов. Об этом сообщает РИА Новости.

«В Херсоне, Николаеве, Одессе людей попросту похищают, не дают им связаться даже с родными и сообщить, что произошло», — сказал он. Барбашов добавил, что через несколько дней украинцы попадают на левобережье Днепра.

11 марта сообщалось, что в Крынках могут находиться разрозненные группы украинских солдат общей численностью до 30 человек. Как рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, российская авиация наносила удары по позициям войск Украины как на правобережье, так и на части территории села.

Ранее глава региона заявил, что Крынки и окрестности взяты под контроль и полностью зачищены. При этом, по его словам, украинские солдаты не оставляли попыток высадиться на одном из островов Днепра.