Военкор Татаринов: уничтожен боец ВСУ Максим Субботин с позывным Гестапо

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максим Субботин с позывным Гестапо был ликвидирован в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил российский военный корреспондент Руслан Татаринов в своем Telegram-канале.

«Ликвидирован сегодня Максим Субботин», — говорится в публикации военкора.

20 марта сообщалось, что российские снайперы выследили группу польских наемников и уничтожили их за минуту. Военные Вооруженных сил России (ВС РФ) потратили три дня на слежку. После обнаружения отряда из 12 наемников снайперы ВС РФ заняли выгодное положение и поразили скопление противника, открыв огонь из стрелкового оружия. Уточнялось, что среди наемников оказался майор регулярной польской армии в отставке.

Ранее стало известно об уничтожении военного ВСУ Алексея Самчука с позывным Каркаде. Военкор Татаринов назвал его лучшим оператором дронов Украины.