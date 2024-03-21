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10:49, 21 марта 2024Бывший СССР

Стало известно об уничтожении бойца ВСУ с позывным Гестапо

Военкор Татаринов: уничтожен боец ВСУ Максим Субботин с позывным Гестапо
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Globallookpress.com

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максим Субботин с позывным Гестапо был ликвидирован в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил российский военный корреспондент Руслан Татаринов в своем Telegram-канале.

«Ликвидирован сегодня Максим Субботин», — говорится в публикации военкора.

20 марта сообщалось, что российские снайперы выследили группу польских наемников и уничтожили их за минуту. Военные Вооруженных сил России (ВС РФ) потратили три дня на слежку. После обнаружения отряда из 12 наемников снайперы ВС РФ заняли выгодное положение и поразили скопление противника, открыв огонь из стрелкового оружия. Уточнялось, что среди наемников оказался майор регулярной польской армии в отставке.

Ранее стало известно об уничтожении военного ВСУ Алексея Самчука с позывным Каркаде. Военкор Татаринов назвал его лучшим оператором дронов Украины.

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      Кристина Есикова
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