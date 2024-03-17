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02:10, 17 марта 2024Бывший СССР

Под Кременной ликвидировали лучшего оператора дронов Украины из спецназа «Азов»

Военкор Татаринов: ликвидирован лучший оператор дронов Украины Алексей Самчук
Алексей Самчук

Алексей Самчук. Фото: Национальный союз кинематографистов Украины

Военнослужащий аэроразведки Вооруженных сил Украины Алексей Самчук с позывным Каркаде ликвидирован в зоне боевых действий, об этом сообщил российский военкор Руслан Татаринов в Telegram-канале.

Журналист назвал его лучшим оператором дронов Украины, не уточнив, где и при каких обстоятельствах он погиб.

Информацию о смерти военнослужащего подтвердил Национальный союз кинематографистов Украины в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Отмечается, что до ухода на фронт Самчук был кинооператором, он отправился добровольцем в зону боевых действий в 22 года, сразу после окончания института в 2023 году.

Военный служил в аэроразведке 12 бригады отряда спецназа «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), сообщает ТСН.

Боец убит 11 марта на донецком направлении, под Кременной, за несколько дней до свадьбы. 19 марта они с невестой планировали пожениться.

Ранее ФСБ сообщила, что с 10 марта при нескольких попытках прорыва границы России были ликвидированы свыше 100 украинских диверсантов.

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      Марина Совина
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