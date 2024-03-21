Участник популярного шоу на ТНТ высказался о жизни за городом

Комик Алексей Стахович высказался о жизни за городом

Участник популярного шоу «Stand Up на ТНТ» Алексей Стахович рассказал, что недавно он переехал с женой в съемный дом в Подмосковье. О плюсах и минусах жизни за городом он высказался в шоу «Цитаты», доступном в социальной сети «ВКонтакте».

Комик сообщил, что в арендованном доме есть три этажа, на каждом из которых фактически находится по одной комнате. «Переехал, потому что деньги появились. Для меня жизнь за городом — это первая лакмусовая бумажка состояния доходов твоих и комфортной жизни», — объяснил он.

Среди плюсов проживания за городом юморист выделил спокойствие и отсутствие суеты, которая наблюдается в городах. Однако он уточнил: несмотря на то, что арендовать дом вышло дешевле, чем квартиру в Москве, ему приходится дополнительно тратить деньги на дорогу до центра, чистку снега рабочими и обслуживание дома. «Лопат ***** [очень много] теперь, наверное, четыре штуки. Но я ни одной не пользуюсь», — отметил он.

Стахович добавил, что пробовал убирать снег самостоятельно, но его «хватало» на 15 минут, после чего он вызывал рабочих. Комик также рассказал, что из-за отсутствия у него собственной машины в Москву он ездит на такси либо его подвозит жена.

В феврале участница популярного шоу «Женский стендап» на канале ТНТ Ирина Мягкова пожаловалась, что после покупки загородного дома она столкнулась с постоянными поломками и частой необходимостью что-либо в нем доделывать.