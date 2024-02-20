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14:04, 20 февраля 2024Среда обитания

Звезда популярного шоу на ТНТ пожаловалась на сложности с загородным домом

Юмористка Ирина Мягкова пожаловалась на частые поломки в загородном доме

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Креативный продюсер и участница популярного шоу «Женский стендап» на канале ТНТ Ирина Мягкова пожаловалась на сложности, с которым столкнулась после покупки загородного дома. О минусах недвижимости юмористка рассказала в Telegram.

По словам артистки, в коттедже всегда что-то ломается, и часто нужно что-то доделывать — например, починить ворота или котел, который перестал включаться. Мягкова призналась, что не живет постоянно в загородном доме и использует его, скорее, как дачу — отдыхает там с друзьями или родственниками.

Ранее другая участница шоу «Женский стендап» на ТНТ Зоя Яровицына оценила жилье в центре Москвы. Юмористка призналась, что за год проживания в элитном столичном жилом комплексе не успела привыкнуть к здешней роскоши.

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      Нина Ташевская
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