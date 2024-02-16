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15:08, 16 февраля 2024Среда обитания

Популярная российская юмористка оценила жилье в центре Москвы

Яровицына призналась, что за год не привыкла к роскошной жизни в центре Москвы
Зоя Яровицына

Зоя Яровицына. Кадр: Сама Меньшова / YouTube

Участница шоу «Женский стендап» на ТНТ Зоя Яровицына больше года назад обзавелась жильем в центре Москвы. Оценкой местного образа жизни она поделилась со зрителями своего сольного концерта, передает Пятый канал.

Яровицына призналась, что за год проживания в элитном столичном ЖК не успела привыкнуть к здешней роскоши. «Там подъезд больше, чем наша квартира, и пахнет приятней», — пошутила девушка. Популярная юмористка отметила, что в таком доме чувствует себя как в люксовом магазине. По словам телезвезды, у ее соседей запредельный доход и личные водители. На фоне таких жильцов Яровицыны порой ощущают себя неблагополучной семьей, сострила комикесса.

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Несмотря на разницу в достатке соседей, Яровицына считает, что это дом ее мечты. «Я сейчас говорю и у меня мурашки по коже. Насколько жизнь — лучший сценарист», — поразилась юмористка.

Ранее коллега Яровицыной по телешоу, Анастасия Веневитина, поделилась собственными ассоциациями с Днем всех влюбленных. Как оказалось, именно 14 февраля девушка оформила ипотеку. По этой причине праздник для популярной юмористки связан с погашением кредита.

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      Виктория Клабукова
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