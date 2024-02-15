Звезда шоу на ТНТ раскрыла необычный способ отмечать 14 февраля

Для юмористки Веневитиной 14 февраля ассоциировался с платежом по ипотеке

Участница популярных шоу «Comedy Баттл» и «Женский стендап» на ТНТ Анастасия Веневитина поделилась собственными ассоциациями с Днем всех влюбленных. Свой способ отмечать праздник она раскрыла в выпуске подкаста «Про тебя», доступном на YouTube.

14 февраля девушка оформила ипотеку. По этой причине День всех влюбленных для юмористки ассоциируется с серьезным решением взять кредит, а 14-е число каждого месяца — с его погашением и платежом.

С этого года воспринимать праздник Веневитина уже сможет по-другому: недавно звезда телешоу смогла закрыть ипотеку. По крайней мере, каждый год в этот день она будет хвалить себя за то, что выплатила ипотеку. «Просто теперь 14 февраля у меня будет, наверное, праздником того, что я молодец», — заключила Веневитина.

Ранее популярный комик Дмитрий Коваль рассказал, что взял жилье в ипотеку. Квартиру он приобрел на этапе котлована, поэтому, по его словам, не чувствует удовлетворения от покупки. Ссуду на квартиру взял и другой стендапер Данила Поперечный. Правда, его недвижимость располагается в Соединенных Штатах. Аренда жилья в Лос-Анджелесе, по признанию супруги Поперечного, обходилась слишком дорого.