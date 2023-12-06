Популярный комик рассказал о покупке «части ямы» в ипотеку

Стендап-комик Дмитрий Коваль сообщил о покупке квартиры в ипотеку

Популярный стендап-комик Дмитрий Коваль рассказал, что купил «часть ямы» в ипотеку. Об этом он сообщил в интервью Карине Истоминой и психологу Наташе Каданцевой, выпуск шоу доступен на Youtube.

«Я вот ипотеку взял, вот мое хобби», — отметил Коваль. При этом комик признался, что не чувствует удовлетворения от покупки, так как жилье находится на раннем этапе строительства. «Этой квартиры еще не существует. Это яма, я часть ямы купил», — описал происходящее он.

Вместе с этим Коваль отметил, что благодаря приобретению квартиры у него появилось больше мотивации работать и понимания, ради чего он это делает. Комик не уточнил, где находится строящийся объект и сколько денег было вложено в его покупку, однако добавил, что через два месяца после совершения сделки жилье прибавило в цене два миллиона рублей.

Коваль также ответил на вопрос о том, какие планы у него на купленную квартиру. «А дальше я буду в ней сидеть. Я планирую сделать сумасшедший ремонт за сумасшедшие деньги. Скорее всего, я ее продам, чтобы поехать в Париж», — пошутил он. В заключение комик спросил, есть ли у интервьюеров собственность, и, получив, отрицательный ответ, напомнил им, что у него она есть.

Ранее стало известно, что телеведущая Регина Тодоренко купила квартиру пятилетнему сыну.