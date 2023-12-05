Регина Тодоренко купила квартиру пятилетнему сыну

Телеведущая Регина Тодоренко купила квартиру для пятилетнего сына

Телеведущая Регина Тодоренко купила недвижимость своему пятилетнему сыну Михаилу. Об этом она сообщила в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Звезда призналась, что приобрела квартиру своему старшему ребенку, чтобы позаботиться о его будущем. «Несколько лет назад я приняла решение, что сделаю инвестицию в будущее детей. Консервативное вложение — это покупка квартиры. Старшему уже приобрели», — поделилась информацией Тодоренко. Она не стала делиться информацией о площади и стоимости объекта, однако добавила, что в дальнейшем собирается взять ипотеку, чтобы купить собственную квартиру и для младшего сына, годовалого Мирослава.

В конце ноября Регина Тодоренко рассказала о покупке квартиры в подарок неизвестному. Тодоренко отметила, что приобрести квартиру сейчас ей посоветовал специалист. Тогда она решила не раскрывать, для кого предназначен подарок.