Уход Валерия Леонтьева со сцены объяснили

KP.RU: Валерий Леонтьев хочет, чтобы его запомнили молодым

Уход со сцены народного артиста России Валерия Леонтьева объяснили. Об этом пишет KP.RU.

По словам источника из окружения артиста, Леонтьев хочет, чтобы его запомнили молодым. «"Хочу, чтобы меня запомнили молодым, я теперь еле хожу", — сказал он недавно в разговоре с одним из своих авторов песен. В марте он планировал отметить 75-летие концертом в России, но в последний момент отменил сольник и все юбилейные торжества», — сказал собеседник издания.

19 марта Леонтьев объявил об уходе со сцены. Певец заявил, что жанр, на который он положил полвека, не терпит дряхлости. Концертный директор певца Борис Чигирев сообщил, что музыкант после ухода со сцены планирует отдыхать и путешествовать.