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09:39, 21 марта 2024Мир

В ЕС рассказали о трудностях с принятием решения по активам России из-за Венгрии

DW: ЕС вряд ли примет решение по активам РФ на саммите 21-22 марта из-за Венгрии

Фото: Virginia Mayo / AP

Европейский союз (ЕС) вряд ли примет решение по использованию доходов от замороженных активов России на саммите 21-22 марта из-за позиции Венгрии. Об этом сообщает издание Deutsche Welle (DW) (признан Минюстом РФ СМИ, выполняющим функцию иноагента) со ссылкой на свой источник.

Источник издания из европейских дипломатических кругов отметил, что среди большинства государств-членов ЕС есть общее понимание того, что доходы от активов должны пойти на закупку боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По его словам, венгерская сторона заявляет, что эти деньги должны пойти на что угодно, но не на оружие для Киева.

Ранее заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что комиссия утвердила подготовленные совместно с главой евродипломатии Жозепом Боррелем предложения по использованию доходов от замороженных российских активов для помощи Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что предложение Борреля использовать 90 процентов доходов от замороженных активов России для военной помощи Киеву ведет к разрушению юридических основ европейского и международного права.

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      Семен Александров
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