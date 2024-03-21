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19:03, 21 марта 2024Бывший СССР

В Эстонии заявили о пренебрежении НАТО к Восточной Европе

Ильвес назвал избрание Рютте генсеком НАТО пренебрежением к Восточной Европе

Фото: Johanna Geron / Reuters

Избрание премьер-министра Нидерландов Марка Рютте генсеком НАТО покажет пренебрежение Западной Европы к восточноевропейским странам. Об этом заявил экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, передает ERR.

В частности, он подчеркнул, что за 13 лет премьерства Рютте не смог довести расходы на оборону своей страны до двух процентов от ВВП. Бывший президент Эстонии также назвал голландского премьера кандидатом, которого выбрали США, Великобритания, Франция и Германия.

«К сожалению, у нас есть 34-летний опыт нежелания слышать то, что мы думаем. И теперь мы видим это еще раз», — подчеркнул Ильвес. Он также отметил, что жители Восточной Европы занимают лишь около семи процентов ведущих позиций в НАТО и Евросоюза, в то время как в восточноевропейских странах проживает около четверти населения ЕС.

Ранее стало известно, что свою кандидатуру на пост генсека НАТО выдвинул президент Румынии Клаус Йоханнис. Нидерландская радиовещательная компания сообщала, что его выдвижение может создать проблемы с быстрой сменой генсека НАТО, так как фигуру Йоханниса могут поддержать страны Восточной Европы.

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      Александр Курбатов
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