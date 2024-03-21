В Германии заявили об отсутствии у ЕС права на изъятие доходов от активов России

Немецкий депутат Котре: у ЕС нет права на изъятие доходов от активов России

Депутат бундестага Штеффен Котре заявил, что в Европейском союзе (ЕС) нет никаких правовых оснований для изъятия доходов от российских активов, поскольку ни одно европейское государство не воюет с Москвой. Его слова приводят «Известия».

Немецкий депутат считает, что активы должны быть возвращены России. Так Котре ответил на слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что доходы от замороженных в ЕС можно использовать на военную помощь ВСУ.

«Таким образом они [Евросоюз] нарушают международное право. Они придерживаются мнения, что Россия нарушила международное право, введя свои войска на Украину, что действительно так, независимо от того, что случилось годом ранее», — сказал он.

По словам депутата, проблема европейских государств заключается в том, что они хотят поддержать Киев, однако действовать намерены в одностороннем порядке, не учитывая интересов российской стороны.

Ранее Европейская комиссия предложила передать Киеву замороженные активы России в июле. При этом предполагается, что Европейский союз будет ежегодно пересматривать цели, куда будут направлены изъятые деньги.