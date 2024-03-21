Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:13, 21 марта 2024Мир

В Германии заявили об отсутствии у ЕС права на изъятие доходов от активов России

Немецкий депутат Котре: у ЕС нет права на изъятие доходов от активов России

Фото: Johanna Geron / Reuters

Депутат бундестага Штеффен Котре заявил, что в Европейском союзе (ЕС) нет никаких правовых оснований для изъятия доходов от российских активов, поскольку ни одно европейское государство не воюет с Москвой. Его слова приводят «Известия».

Немецкий депутат считает, что активы должны быть возвращены России. Так Котре ответил на слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что доходы от замороженных в ЕС можно использовать на военную помощь ВСУ.

«Таким образом они [Евросоюз] нарушают международное право. Они придерживаются мнения, что Россия нарушила международное право, введя свои войска на Украину, что действительно так, независимо от того, что случилось годом ранее», — сказал он.

По словам депутата, проблема европейских государств заключается в том, что они хотят поддержать Киев, однако действовать намерены в одностороннем порядке, не учитывая интересов российской стороны.

Ранее Европейская комиссия предложила передать Киеву замороженные активы России в июле. При этом предполагается, что Европейский союз будет ежегодно пересматривать цели, куда будут направлены изъятые деньги.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Российский завод начал в три смены выпускать трехтонные супербомбы. На что они способны?

      Бойцы ВС России испытали самодельный боевой дрон с женским именем в зоне СВО

      В МИД ответили на призыв Трасс применять любое оружие против России

      Путин обратился к россиянам

      В МИД предостерегли Макрона от проверок готовности России дать отпор

      В Пентагоне заявили о последствиях отсутствия американской помощи Украине

      В Германии заявили об отсутствии у ЕС права на изъятие доходов от активов России

      Названа причина отказа Украины от списка «спонсоров войны»

      Россиянина задержали за передачу Украине сведений об участниках СВО

      Карпин оценил разгромную победу над Сербией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше