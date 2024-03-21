В «Роскосмосе» рассказали о состоянии экипажа корабля «Союз МС-25»

Глава «Роскосмоса» Борисов сообщил, что экипаж корабля «Союз МС-25» здоров

Генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов рассказал о состоянии экипажа корабля «Союз МС-25», запуск которого был отменен за несколько секунд до старта. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, ничего страшного не произошло. «Экипаж здоров. Даже в этот период у [Марины] Василевской пульс был 66, они люди у нас подготовленные, выдержанные», — сказал он.

В основной экипаж корабля вошли россиянин Олег Новицкий, гражданка Белоруссии Марина Василевская и американка Трейси Дайсон.

В четверг, 21 марта, на космодроме Байконур со стартовой площадки №31 («Восток») должна была отправиться ракета «Союз-2.1а» с пилотируемым космическим кораблем «Союз МС-25», однако в последний момент запуск отменился. Обратный отсчет был остановлен примерно за 20 секунд до времени старта.