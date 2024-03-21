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20:29, 21 марта 2024Из жизни

В российском городе потерялся голубь в красных штанишках

В Омске потерялся дрессированный голубь в красных штанишках

Фото: страница «Голос Омска» во «ВКонтакте»

В городе Омск домашний голубь заблудился в многоэтажках и не вернулся к хозяину. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Дрессированный голубь в красных штанишках по кличке Себас потерялся, когда выполнял очередной тренировочный полет под присмотром владельца Леонида. Тренировка была одной из многих, они с хозяином регулярно выходили для этого во двор. Леонид предположил, что причиной внезапной дезориентации питомца могло стать присутствие других птиц и сильный испуг.

Несмотря на прогулки, Себас почти все время проводил дома в компании кота Фокса и никогда не жил на улице. Мужчина нашел его птенцом, когда он случайно провалился в вентиляционный короб в квартире, Леонид спас голубя, вырастил его и не стал выпускать на волю.

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Теперь мужчина расклеивает объявления с просьбой помочь в поисках птицы и распространяет в интернете информацию о пропаже голубя. У Себаса заметное красное кольцо на левой лапе и белое на правой, а также красные штанишки на липучках. Леонид опасается, что голубь уже избавился от единственного предмета одежды, потому что знает, как это делать, и не раз самостоятельно снимал их перед купанием.

Себас отзывается на имя и понимает команду «ко мне», поэтому легко может подлететь к людям.

Ранее сообщалось, что в Омске сотрудники приюта для животных нашли необычного пятилапого щенка. Они показали его ветеринарам и планируют найти ему дом после операции по удалению лишней конечности.

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      Антонина Черташ
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