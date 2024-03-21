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14:01, 21 марта 2024Наука и техника

Смартфоны Xiaomi подорожают

MyDrivers: Xiaomi поднимет цены на свои смартфоны

Фото: AndreyKac / Shutterstock / Fotodom

Корпорация Xiaomi будет вынуждена поднять цены на смартфоны — вероятно, по всему миру. Об этом сообщает китайское издание MyDrivers.

Компания выпустила финансовый отчет за четвертый квартал 2023 года, в котором Xiaomi получила 4,73 миллиарда юаней чистой прибыли — рост составил 51 процент. Выручка от продажи смартфонов выросла на 21 процент до 44,23 миллиарда юаней. Прибыль оказалась рекордной с тех пор, как корпорация стала публичной.

В Xiaomi рассказали своим акционерам, что средняя стоимость смартфона выросла на 19 процентов в годовом исчислении. Однако телефоны бренда продолжат дорожать и в 2024 году. В частности, президент Xiaomi Group Лу Вейбинг заявил, что компания будет оснащать смартфоны более дорогими и качественными материалами.

Журналисты обратили внимание, что в материковом Китае Xiaomi заняла более 20 процентов рынка премиальных устройств. Также компания оказалось лидером сегмента премиум-смартфонов с долей рынка 28,2 процента. К последним относят гаджеты стоимостью до 6000 юаней, или около 77 тысяч рублей.

Ранее инсайдеры рассказали, что китайская корпорация Xiaomi запланировала выход инновационного складного смартфона. Девайс получит экран, на котором не будет оставаться складок.

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      Андрей Ставицкий
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