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20:08, 13 марта 2024Наука и техника

Смартфон Xiaomi получит экран без складок

Xiaomi выпустит смартфон Mix Fold 4 с гибким дисплеем без складок

Фото: Edgard Garrido / Reuters

Китайская корпорация Xiaomi запланировала выход инновационного складного смартфона. Об этом сообщает издание Android Central.

Журналисты медиа сослались на сообщение известного инсайдера Digital Chat Station. По словам автора, складной аппарат Mix Fold 4 будет иметь новую конструкцию шарниров, благодаря чему на гибком экране не будут появляться складки.

Также выпущенный девайс получит флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 16 гигабайт оперативной и 1 терабайт встроенной памяти. Кроме того, Mix Fold 4 выйдет с аккумулятором емкостью 5000 миллиампер-часов с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 ватт. Для сравнения, у актуального смартфона Mix Fold 3 батарея имеет емкость 4800 миллиампер-часов с быстрой зарядкой 67 ватт.

Основная камера девайса получит разрешение 50 мегапикселей. Также Digital Chat Station выяснил, что складной смартфон будет иметь защиту от влаги и пыли. Еще одной отличительной особенностью гаджета может стать наличие спутниковой связи.

Сроки выхода и стоимость Mix Fold 4 не раскрывается. В отличие от Mix Fold 3, новый аппарат может выйти на международном рынке.

В начале февраля инсайдер Digital Chat Station выяснил, что китайская корпорация Xiaomi разрабатывает два новых складных смартфона. В линейку войдут модели Mix Flip и Mix Fold 4.

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      Андрей Ставицкий
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