Раскрыты особенности нового складного смартфона Xiaomi

GizmoChina: новый складной смартфон Xiaomi Mix Fold 4 будет тонким и легким

Китайская корпорация Xiaomi разрабатывает два новых складных смартфона для внутреннего рынка. Об этом со ссылкой на инсайдеров Digital Chat Station сообщает издание GizmoChina.

Первая модель, Mix Flip, может быть представлена уже в конце февраля. Ее внутренний экран не будет иметь складок, новинка будет оснащена процессором Snapdragon 8 Gen 3 и иметь поддержку спутниковой связи, раскрыл детали инсайдер. Смартфон получит двойную камеру, состоящую из 50-мегапиксельного основного модуля и телеобъектива.

Анонс Mix Fold 4 прогнозируется на второй квартал 2024 года. Digital Chat Station сообщил, что эта модель будет очень тонкой и легкой — всего 255 граммов (на 4 грамма меньше, чем у Mix Fold 3). Смартфон также будет работать на процессоре Snapdragon 8 Gen 3.

В январе Xiaomi выпустила на глобальном рынке линейку смартфонов Redmi Note 13. Флагман серии, Redmi Note 13 Pro Plus 5G, получил 6,67-дюймовый OLED-дисплей с частотой 120 герц, процессор MediaTek Dimensity 7200 Ultra, до 12 гигабайт встроенной памяти и тройную камеру с объективами 200, 8 и 2 мегапикселя. Цена устройства — 570 долларов.