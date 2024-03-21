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18:40, 21 марта 2024Экономика

В США предложили ужесточить запрет на покупку своей нефти Китаем

Сенаторы США предложили ужесточить правила покупки нефти для госкомпаний КНР

Фото: Jonathan Alcorn / Reuters

Два американских сенатора представили законопроект, который должен ужесточить правила продажи нефти из стратегического резерва США китайским компаниям, которые в этом месяце утвердил президент Джо Байден. Об этом пишет Reuters.

Республиканец Джони Эрнст и демократ Джон Феттерман считают, что необходимо полностью запретить сделки с таким сырьем для компаний, которые принадлежат или контролируются правительством КНР. Действующее законодательство разрешает китайским госкомпаниям сделки, если в конечном итоге нефть не экспортируется в Китай.

По словам Эрнста, двухпартийный законопроект исключает возможность попадания стратегического резерва США в руки противников страны. Сенатор считает недопустимым, чтобы контролируемые Пекином компании зарабатывали на нефти, которую субсидируют американские налогоплательщики.

Одновременно документ призван заблокировать продажу нефти из американских резервов России, Венесуэле и Сирии, хотя эти сделки незначительны по объемам. «Наши противники не должны иметь возможности покупать нефть из наших запасов, это просто глупость», — подчеркнул Феттерман.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду, что Вашингтон не поддастся на уговоры Киева и не снизит потолок цен на российскую нефть в два раза, до 30 долларов за баррель. По его словам, в результате такого решения пострадают сами США.

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      Платон Щукин
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