В США предложили ужесточить запрет на покупку своей нефти Китаем

Сенаторы США предложили ужесточить правила покупки нефти для госкомпаний КНР

Два американских сенатора представили законопроект, который должен ужесточить правила продажи нефти из стратегического резерва США китайским компаниям, которые в этом месяце утвердил президент Джо Байден. Об этом пишет Reuters.

Республиканец Джони Эрнст и демократ Джон Феттерман считают, что необходимо полностью запретить сделки с таким сырьем для компаний, которые принадлежат или контролируются правительством КНР. Действующее законодательство разрешает китайским госкомпаниям сделки, если в конечном итоге нефть не экспортируется в Китай.

По словам Эрнста, двухпартийный законопроект исключает возможность попадания стратегического резерва США в руки противников страны. Сенатор считает недопустимым, чтобы контролируемые Пекином компании зарабатывали на нефти, которую субсидируют американские налогоплательщики.

Одновременно документ призван заблокировать продажу нефти из американских резервов России, Венесуэле и Сирии, хотя эти сделки незначительны по объемам. «Наши противники не должны иметь возможности покупать нефть из наших запасов, это просто глупость», — подчеркнул Феттерман.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду, что Вашингтон не поддастся на уговоры Киева и не снизит потолок цен на российскую нефть в два раза, до 30 долларов за баррель. По его словам, в результате такого решения пострадают сами США.