Жена Джастина Бибера показала фигуру в нижнем белье для рекламы

Американская модель и жена канадского певца Джастина Бибера Хейли снялась для новой коллекции теннисной одежды марки Fila в откровенных нарядах. Соответствующая публикация появилась на странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) компании.

На одном из размещенных снимков 27-летняя манекенщица позировала перед фотографом в спортивном комплекте нижнего белья, состоящем из хлопковых трусов на широкой резинке и топа на бретелях. При этом звезда продемонстрировала подтянутый пресс.

Поверх упомянутых вещей модель надела синий бомбер в полоску. Кроме того, Бибер сделали укладку с крупными локонами и макияж в нейтральных тонах. В качестве аксессуаров ей подобрали тонкое ожерелье, золотые серьги и черные солнцезащитные очки.

Ранее в марте жена Джастина Бибера снялась в нижнем белье и была обругана в сети. Так, манекенщица показала подтянутую фигуру в кружевном комплекте, состоящем из бюстгальтера и трусов с полупрозрачными вставками.