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12:48, 21 марта 2024Ценности

Жена Джастина Бибера показала фигуру в нижнем белье для рекламы

Фото: CraSH / Globallookpress.com

Американская модель и жена канадского певца Джастина Бибера Хейли снялась для новой коллекции теннисной одежды марки Fila в откровенных нарядах. Соответствующая публикация появилась на странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) компании.

На одном из размещенных снимков 27-летняя манекенщица позировала перед фотографом в спортивном комплекте нижнего белья, состоящем из хлопковых трусов на широкой резинке и топа на бретелях. При этом звезда продемонстрировала подтянутый пресс.

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Поверх упомянутых вещей модель надела синий бомбер в полоску. Кроме того, Бибер сделали укладку с крупными локонами и макияж в нейтральных тонах. В качестве аксессуаров ей подобрали тонкое ожерелье, золотые серьги и черные солнцезащитные очки.

Ранее в марте жена Джастина Бибера снялась в нижнем белье и была обругана в сети. Так, манекенщица показала подтянутую фигуру в кружевном комплекте, состоящем из бюстгальтера и трусов с полупрозрачными вставками.

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      Екатерина Ештокина
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