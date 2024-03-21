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17:32, 21 марта 2024Мир

В Норвегии пожаловались на летающую туалетную бумагу натовских военных

Forsvarets forum: учения НАТО нанесли Норвегии ущерб до 8 миллионов долларов

Фото: Heiko Junge / Reuters

Жители Норвегии пожаловались на ущерб, нанесенный военнослужащими и техникой НАТО в ходе проводившихся в стране учений. Об этом сообщает журнал норвежских вооруженных сил Forsvarets forum со ссылкой на штабного офицера по охране окружающей среды Оперативного штаба Вооруженных сил (ВС) Норвегии Марианну Бо.

Во время и после учений НАТО норвежские вооруженные силы получили 116 обращений от жителей региона Финнмарк, в которых рассказывалось о нанесенном ущербе. По подсчетам ВС страны, он составил от трех до восьми миллионов долларов.

Жители региона сообщили о разрушенных ограждениях и фонарях, поврежденных зданиях, автомобилях и лыжных трассах, уничтоженных тяжелой военной техникой. Кроме того, в ходе учений поступали жалобы на фекалии военнослужащих на стенах зданий, а также на летающую около города Альта туалетную бумагу.

Марианна Бо сообщила, что были также зафиксированы «случаи скопления технических материалов и мусора в снегу, а также загрязнения окружающей среды».

С 5 по 14 марта в Скандинавском регионе прошли учения НАТО Nordic Response 2024 с участием военнослужащих Норвегии, Швеции и Финляндии.

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      Елизавета Мытарева
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