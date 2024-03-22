Флагманский iPhone подешевел на треть

Hi-Tech Mail.ru: стоимость iPhone 15 Pro Max снизилась до 130 тысяч рублей

Представленный осенью iPhone 15 Pro Max подешевел. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Журналисты медиа обратили внимание, что вышедший осенью аппарат подешевел примерно на треть. Если на старте продаж девайс продавали за 189-200 тысяч рублей, то в конце марта его стоимость снизилась до 130 тысяч рублей. Также авторы отметили, что модели с большим накопителем — 512 гигабайт или 1 терабайт — стоят дороже.

«Разъем Lightning заменен на USB-C. Кроме того, появилась новая кнопка, которая пришла на смену переключателю беззвучного режима», — описали новые функции телефона журналисты.

Флагман получил 6,7-дюймовый OLED-дисплей с поддержкой частоты обновления 120 герц. Аппарат имеет трехнанометровый чип Apple A17 Pro, 8 гигабайт оперативной памяти, от 256 гигабайт встроенной памяти, аккумулятор емкостью 4441 миллиампер-часов. На задней панели расположена тройная камера с объективами разрешением 48, 12 и 12 мегапикселей.

Ранее стало известно, что представленный осенью 2023 года iPhone 15 также резко подешевел. Если на старте продаж гаджет был оценен в 125-170 тысяч рублей, то в середине марта его стоимость составила 80-90 тысяч рублей.