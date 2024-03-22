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11:13, 22 марта 2024Россия

21-летний россиянин из ревности сбрил волосы и сломал челюсть девятикласснице

В Ульяновске 21-летий мужчина из ревности избил девятиклассницу

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Ульяновске 21-летний местный житель из ревности избил 16-летнюю девятиклассницу, с которой состоял в отношениях. Об этом пишет Shot в Telegram.

По информации издания, вечером 21 марта девочка пришла к мужчине домой. После употребления алкоголя россиянин начал возмущаться из-за общения школьницы с другими людьми. В ходе перепалки он дважды ударил девятиклассницу кулаком в лицо, а затем сбрил ей часть волос, чтобы таким образом лишить мужского внимания.

В результате девочку госпитализировали. Как выяснил канал, врачи диагностировали у нее сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, а также переломы носа и челюсти. Избивший школьницу мужчина задержан. До этого он уже был судим по статье об умышленном причинении здоровью вреда средней тяжести.

Ранее, в апреле 2023 года, москвич связал и пять часов пытал бывшую любовницу, которая пришла в снимаемую ими квартиру за вещами. В ходе ссоры мужчина схватил россиянку, ударил ее по ноге, повалил на пол и обездвижил скотчем, а в какой-то момент помочился жертве на лицо.

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Похожий случай произошел в Ростовской области. Там местный житель жестоко избил женщину, с которой планировал узаконить отношения. По словам россиянки, мужчина часто следил за ее соцсетями, а однажды подпалил ей волосы и пытался сжечь ресницы. В марте 2023 года мужчина набросился на нее и около трех часов избивал.

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      Константин Лысяков
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